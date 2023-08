Polizei Köln

POL-K: 230802-5-K Räubergruppe schlägt Kölner von hinten nieder - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Montagnachmittag (1. August) sollen drei dunkelhaarige Jugendliche einen Fußgänger (41) auf der Siemensstraße in Neuehrenfeld niedergeschlagen und seine Geldbörse geraubt haben. Zwei der dunkel gekleideten Angreifer sollen ca. 1,70 Meter -, deren Mittäter etwa 1,80 Meter groß sein. Einer der anschließend in Richtung Brandtsplatz Geflüchteten soll hinten längere Haare haben. Die Kripo Köln sucht dringend Zeugen.

Gegen 13.30 Uhr, so der Leichtverletzte später gegenüber Polizisten, sei er von der Subbelrather Straße aus auf die Siemensstraße eingebogen. Kurz zuvor habe er an der KVB-Haltestelle Subbelrather Straße/Ehrenfeldgürtel seine Geldbörse aus der Hosentasche gezogen und geöffnet. Er könne nicht ausschließen, dass die späteren Räuber ihn dabei beobachtet hätten. Hinweise zum Tatgeschehen und zu den beschriebenen Angreifern werden erbeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

