Polizei Köln

POL-K: 230804-1-K Taxifahrer mit Pfefferspray angegriffen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera des Flughafens Köln/Bonn sucht die Polizei Köln nach einem Tatverdächtigen, der am 9. April 2022 gegen 21 Uhr einen Taxifahrer (54) im Stadtteil Porz-Grengel mit Pfefferspray angegriffen haben soll.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand soll der Gesuchte am Terminal 1 in das Taxi des 54-Jährigen gestiegen sein. Nachdem der Unbekannte die Fahrt zur Einmündung Akazienweg/Ahornweg bezahlt haben soll, habe er den Coronaschutz zum Fahrgastraum heruntergezogen und den Fahrer durch die entstandene Lücke mit Pfefferspray eingesprüht. Der Taxifahrer sei daraufhin mit seinem Portmonee in der Hand ausgestiegen. Der Unbekannte soll ebenfalls ausgestiegen und in die Straße "Am Dornbusch" geflüchtet sein. Hinweise zu dem etwa 20 Jahre alten Mann nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Link zu den Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/111673 (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell