LPI-J: Diebstahl E-Scooters

Apolda (ots) - Am Dienstag den 01.11.2022 in dem Zeitraum von 18:30 Uhr bis 21:00 wurde von einem unbekannten Täter ein Mountainbike gestohlen. Der unbekannte Täter ist über den Zaun des Kleingartenvereins Frischauf in Apolda gestiegen und entwendete das am Gartenhäuschen abgestellte und unabgeschlossene Mountainbike. Er entfernte sich vom Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter ...

