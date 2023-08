Polizei Köln

POL-K: 230803-3-K Fünf Festnahmen an Ebertplatz und Neumarkt - #präsenzimveedel

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (3. August) haben Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei und des Einsatztrupps Präsenz der Polizei Köln an Ebertplatz und Neumarkt drei Männer und zwei Frauen festgenommen. Vier von ihnen hatten offene Haftbefehle u.a. wegen Diebstahls-, Betrugs- und Drogendelikten. Der Fünfte (31m) wurde nach einem von Zivilkräften beobachteten Drogendeal angetroffen. Insgesamt stellten Polizisten bei dem gestrigen Schwerpunkteinsatz neben Drogen auch drei Messer und drei Pfeffersprays - vorwiegend zur Gefahrenabwehr - sicher.

Dem 31-jährigen Mann aus Guinea wird vorgeworfen, unter den Augen von Zivilfahndern gegen 17.20 Uhr am Theodor-Heuss-Park Drogen an einen 17-Jährigen verkauft zu haben. Bei der anschließenden Kontrolle des Minderjährigen kamen acht Verkaufseinheiten Marihuana zum Vorschein. Weitere 34 abgepackte Einheiten, die dem 31-Jährigen zugeordnet werden, stellten Polizisten in zwei Drogenverstecken in umliegenden Gebüschen sicher. Der mutmaßliche Dealer wartet derzeit im Polizeigewahrsam darauf, einem Haftrichter vorgeführt zu werden.

Zu den Ermittlungen gegen Dealer und Käufer kommen sechs weitere Strafverfahren gegen überprüfte Personen, die Drogen bei sich hatten.

(cr/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell