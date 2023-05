Bitburg (ots) - In der Nacht von 05.05.2023 auf 06.05.2023 wurde an einem Haus in der Wilseckerstraße in Kyllburg die Glasscheibe einer Terrassentür durch unbekannte Täter beschädigt. Zeugen die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg Tel. 06561-96850 in Verbindung zu setzten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 pibitburg.dgl@polizei.rlp.de ...

