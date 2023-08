Polizei Köln

POL-K: 230806-1-K Mutmaßlich betrunkener E-Scooter-Fahrer schafft nur wenige Meter - schwere Verletzungen und Strafverfahren

Köln (ots)

Bei einem Alleinunfall mit einem E-Scooter vor einer Veranstaltungshalle in Deutz hat sich in der Nacht auf Sonntag (6. August) gegen 0.20 Uhr ein 50-jähriger Kölner schwere Verletzungen zugezogen. Eine Notärztin lieferte den nicht mehr Ansprechbaren vom Unfallort an der Siegburger Straße zur stationären Behandlung in eine Klinik ein. Dort wurde dem Verletzten auf Veranlassung der Polizei eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten zudem ein Verkehrsstrafverfahren gegen ihn ein.

Zeugenangaben zufolge hatte der Partygänger im alkoholisierten Zustand seinen Heimweg mit dem E-Scooter angetreten - und war dann unmittelbar ohne Fremdeinwirkung auf das Kopfsteinpflaster vor der Halle aufgeschlagen. (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell