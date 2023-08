Polizei Köln

POL-K: 230807-1-K Ein Leichtverletzter nach Auseinandersetzung mit Messer

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einer Auseinandersetzung mit einem 33 Jahre alten Mann ist am Montagvormittag (7. August) in einer Asylunterkunft auf der Alteburger Straße in Köln-Bayenthal ein 28-jähriger Bewohner leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann mit einer Stichverletzung im Rücken zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ein dritter an dem Streit beteiligter Mann (27) blieb unverletzt.

Nach aktuellen Ermittlungen war der 33-Jährige gegen 9.30 Uhr zunächst mit den beiden Bewohnern in Streit geraten. Danach soll er die beiden Männer mit einem Messer angegriffen haben und vom Tatort weggelaufen sein.

Einsatzkräfte stellten kurz darauf die mutmaßliche Tatwaffe in der Unterkunft sicher und leiteten eine Fahndung nach dem gesuchten Mann ein. Das Kriminalkommissariat 11 hat aktuell die Ermittlungen, insbesondere zum Aufenthaltsort des namentlich bekannten Tatverdächtigen, aufgenommen. (mw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell