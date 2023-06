Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat aufgeflext

Anröchte - Mellrich (ots)

Am 19. Juni, gegen 03:30 Uhr, wurde auf der Schützenstraße in Höhe des Prozessionswegs ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Ein Zeuge wurde von Felxgeräuschen aus dem Schlaf gerissen und konnte von seinem Balkon aus beobachten, wie vier unbekannte männliche Personen den Automaten angingen. Während der Zeuge die Polizei informierte, flüchteten die Täter in einem weißen Skoda in Richtung Altenmellrich. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei blieben erfolglos. Die Täter entwendeten sämtliche Tabakwaren und den Geldbehälter aus dem Automaten. Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Täter oder den Skoda geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02947-91000 zu melden. (ja)

