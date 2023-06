Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Erwitte (ots)

Am 17.06.2023 gegen 14:35 Uhr beabsichtigte eine 46-jährige Fahrerin eines VW, das Tankstellengelände am Hellweg in Erwitte zu verlassen. Hierbei beabsichtigte sie den Radweg, welcher parallel zur Fahrbahn verläuft, zu passieren. Dabei übersah sie eine elfjährige Radfahrerin, welche den Radweg in westliche Richtung befuhr. Es kam zu Kollision zwischen den Fahrzeugen. Die Radfahrerin kam hierdurch zum Sturz und wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst dem Erziehungsberechtigten übergeben. (cg)

