Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Warstein (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:05 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Warstein mit seinem VW Passat die Straße "Im Bodmen" (L 735) in Richtung Hirschberg. Im Fahrzeug befanden sich außer dem Fahrer noch eine 20-jährige Warsteinerin auf dem Beifahrersitz sowie zwei 25-jährige Männer aus Arnsberg und Werl auf der Rücksitzbank. Etwa 600 Meter hinter dem Ortsausgang Warstein kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Straßenbäumen, schleuderte von dort auf die andere Straßenseite um kam im dortigen Straßengraben zum Stillstand. Durch die Kollision wurde der 25-jährige Werler derart schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Arnsberger musste per Hubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein überörtliches Krankenhaus transportiert werden. Fahrer und Beifahrerin wurden ebenfalls schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Da der Fahrer offenbar unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine entsprechende Blutprobe angeordnet. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund unterstützte die örtliche Einsatzkräfte bei der umfassenden Unfallaufnahme. Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem die Anfertigung eines Rekonstruktionsgutachtens an. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell