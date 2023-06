Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Versuchter Trickdiebstahl

Werl (ots)

Ungebetenen Besuch hat am Freitag gegen 13.00 Uhr die Bewohnerin eines Zweifamilienhauses an der Unnaer Straße bekommen. Auf Klingeln an der Wohnungstür öffnete die 82-jährige Frau die Tür und wurde von einer männlichen Person angesprochen. Der Mann teilte mit, von den Stadtwerken zu sein und eine Überprüfung wegen eines Rohrbruchs in der Nachbarschaft durchführen zu müssen. Unter einem weiteren Vorwand konnte er die Frau dazu bringen, sich eine Weile im Badezimmer aufzuhalten, während dessen er sich unbeaufsichtigt in der Wohnung bewegen konnte. Möglicherweise ist auch eine weitere Person unbemerkt hinzugetreten, um in der Wohnung nach Wertgegenständen zu suchen. Nachdem sich die Person entfernt hatte, informierte eine Mitbewohnerin die Polizei. Entwendetes Diebesgut konnte um Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht festgestellt werden. Der unbekannte Mann war etwa 30 Jahre alt, ca.180cm groß, hatte blonde kurze Haare und war von stabiler Figur. Er trug eine Latzhose mit auffälligen Flicken. Weitere, sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (sn)

