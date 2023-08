Polizei Köln

POL-K: 230807-3-K Streit in Diskothek eskaliert - Security Mitarbeiter schwer verletzt

Köln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag (6. August) einen Security Mitarbeiter (27) in einer Diskothek auf dem Hohenzollernring in der Kölner Innenstadt schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll der 27-Jährige mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen und anschließend von weiteren Partygästen getreten worden sein.

Laut Zeugenangaben hatte der Mitarbeiter gegen vier Uhr versucht, den Streit zwischen zwei Frauen im Club zu schlichten. Ein Unbeteiligter habe während dessen den 27-Jährigen angegriffen. Bei der anschließenden Auseinandersetzung seien beide Männer zu Boden gestürzt. Dort habe der Angreifer eine zerbrochene Flasche gegriffen und den Mitarbeiter schwer verletzt. Weitere Clubbesucher sollen daraufhin auf den auf dem Boden liegenden Verletzten eingetreten haben. Anschließend haben die Angreifer die Diskothek unerkannt verlassen. Das Kriminalkommissariat 51 hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet unter anderem die Videoaufzeichnung der Überwachungsanlage des Clubs aus. (ph/kk)

