Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 90-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Freitag gegen 16.18 Uhr fuhr der 81-jährige Fahrer eines Volvo die Emdener Straße in Richtung Kreisverkehr Rheiner Straße. Gleichzeitig fuhr ein 90-Jähriger mit seinem Pedelec den rechtsseitigen Radweg der Emdener Straße in gleicher Richtung. Er fuhr an dem 81-Jährigen vorbei und beabsichtigte vor diesem in den Kreisverkehr nach links einzufahren. Um nicht mit dem bereits stehenden Volvo zusammenzustoßen, wich der 90-Jährige aus und kam infolgedessen zu Fall, wobei er sich schwer verletzte. Nach Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

