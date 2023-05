POL-EL: Freren - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Haren (ots) - Zwischen Donnerstag 17.00 Uhr und Freitag 8.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Heinrichstraße. In das Gebäude selbst gelangten sie jedoch nicht und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

