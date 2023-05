POL-EL: Meppen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Werlte (ots) - Von Mittwoch 22.00 Uhr auf Donnerstag 8.00 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht in einen Verbrauchermarkt für Tierbedarf in Werlte an der Sögeler Straße gewaltsam einzudringen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. In das Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

