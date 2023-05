Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Präventionsveranstaltung mit dem niedersächsischen Polizeiorchester im Theater an der Wilhelmshöhe - Presseeinladung

Lingen (ots)

Am Montag, den 15.05.2023 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr findet in Lingen im Theater an der Wilhelmshöhe ein Präventionskonzert des niedersächsischen Polizeiorchesters statt. In dem musikalischen Stück geht es um die Informationsvermittlung zu hochaktuellen Themen wie Zivilcourage, Diversität, Gewaltprävention und Rat/Hilfestellung. Es werden etwa 500 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 3 erwartet. Interessierte Pressevertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier: https://www.zpd.polizei-nds.de/startseite/aufgaben/polizeiorchester_niedersachsen/schulworkshoos/schulworkshop113486.html

