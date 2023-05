Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Mehrere Einbrüche in einer Nacht - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Spelle zu mehreren Einbrüchen. Dabei verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Firma in der Straße Löchteweg und durchsuchten die Räumlichkeiten. In derselben Nacht verschafften sich ebenso unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Fitnessstudio und zu einem nahegelegenen Bürogebäude in der Adam-Opel-Straße. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 6100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell