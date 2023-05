Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Sachbeschädigung an einem Pedelec gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung eines Pedelecs im Bereich der Firnhaberstraße in Nordhorn. Der Schaden an dem schwarzen Pedelec der Marke Koga wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter 059213090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell