POL-EL: Papenburg - Mit 2,87 Promille auf dem Fahrrad durch Papenburg

Freren (ots) - Zwischen dem 10. Mai 11.45 Uhr und 12. Mai 9.50 Uhr kam es zu mehreren versuchten Einbrüchen in Mobilheimen, welche auf einem Campingplatz in der Straße Zu den Hünensteinen stehen. Dabei wurden mehrere Türen und eine Waschmaschine beschädigt. Der Gesamtschaden ist bislang noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

