POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrüche in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - In der Nacht zum 14.01.2023 wurden zwei Reifen eines PKW beschädigt, der im Kolberger Ring in Berne abgestellt war. Als der Fahrzeughalter sein Fahrzeug am Samstagmorgen wieder in Betrieb nehmen wollte nachdem er es am vergangenen Abend ordnungsgemäß abgestellt hatte, stellte er fest, dass beide Hinterreifen platt waren. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, setze sich bitte mit der Polizei in ...

mehr