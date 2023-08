Polizei Köln

POL-K: 230809-2-K Zwei Polizisten nach Angriff von mehreren Personen schwerverletzt

Köln (ots)

Zwei Polizisten haben bei einem Angriff von mehreren Personen in Köln-Holweide am Mittwochnachmittag (9. August) so schwere Verletzungen erlitten, dass beide vorerst nicht mehr dienstfähig sind. Rettungskräfte brachten einen Beamten mit einer Gesichtsfraktur und eine Beamtin mit Atemnot in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte die Streife gegen 15 Uhr, einen 3er BMW mit entsiegelten Kennzeichen auf dem Schlagbaumsweg zu kontrollieren. Während der Kontrolle sollen die beiden aggressiv auftretenden männlichen Insassen (17 und unbekannt) auf die Beamten losgegangen sein, unterstützt von zwei Frauen, die sich von außen einmischten. Die Beamten setzten das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) gegen den 17-Jährigen sowie Pfefferspray gegen die anderen Beteiligten ein, um den Angriff zu beenden. Erst mit zahlreichen Unterstützungskräften beruhigten die Polizisten die Situation und fixierten den 17-Jährigen und die beiden Frauen. Der unbekannte etwa 16 bis 19 Jahre alte und 1,70 bis 1,75 Meter große und schlanke Mann flüchtete in hellblauen Jogginganzug. Die Fahndung nach ihm läuft derzeit.

Der 15-jährige Bruder des 17-Jährigen soll den Angriff mit seinem Mobiltelefon aufgezeichnet haben. Deshalb stellten die Einsatzkräfte es als Beweismittel sicher.

Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen nach dem Einsatz des DEIG zur ambulanten Behandlung zunächst in ein Krankenhaus. Anschließend nahmen Einsatzkräfte ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit ins Polizeipräsidium. (mw/kk)

