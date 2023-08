Polizei Köln

POL-K: 230810-1-AC/K Unbekannte versuchen Geldautomaten in Aachen-Laurensberg zu sprengen

Köln (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (10. August) haben zwei Unbekannte gegen 4.30 Uhr versucht einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Aachen-Laurensberg zu sprengen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand löste die Sicherungseinrichtung der Bank aus noch bevor die Tatverdächtigen eine Sprengung durchführten. Daraufhin ließen die Männer von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute mit einem dunklen Fahrzeug, vermutlich BMW, mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort auf der Roermonder Straße. Den aufgefundenen Sprengstoff haben Spezialisten vom LKA sichergestellt und an geeigneter Örtlichkeit kontrolliert gesprengt. Hinweise zum Tatgeschehen sowie den zwei Männern und dem Fluchtwagen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/al)

