LPI-J: Auf Gegenfahrbahn geraten

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Wie am Dienstagabend durch einen Zeugenbekannt wurde, beschädigten Unbekannte mehrere Briefkästen in der Nähe einer Gaststätte in Schlöben. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Briefkästen zwischen vergangenen Samstag und der Mitteilungszeit. Ob auch Briefsendungen entwendet wurden, muss nunmehr ermittelt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

