Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 23-Jähriger von Hund gebissen

Ludwigsburg (ots)

Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die Hinweise zu einer fahrlässigen Körperverletzung durch Hundebiss geben können, die sich am vergangenen Donnerstag (01.06.2023) zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr auf einem Feldweg bei Korntal ereignete. Ein 23 Jahre alter Mann joggte auf dem Feldweg, der von der Solitudealle in Richtung Stuttgart-Neuwirtshaus führt. Ein bislang unbekannter Mann kam ihm währenddessen mit einem Hund entgegen. Als der junge Mann an den beiden vorbeilaufen wollte, lief ihm der Hund bellend entgegen und biss ihm ins Bein. Da sich der Mann, der leichte Verletzungen davontrug, vor dem Hund ängstigte, nahm er keinen Kontakt zu dem Begleiter auf, sondern setzte seinen Weg fort. Noch am selben Abend suchte er eine Notaufnahme auf und ließ sich behandeln. Im weiteren Verlauf erstattete er Anzeige. Zu dem Hund ist bekannt, dass er mittel- bis groß war und das Fell am Kopf schwarz und weiß gewesen sein soll. Der Begleiter soll mindestens 50 bis 60 Jahre alt sein und habe sehr kurzes Haare. Auffällig sei seine nach vorne gebeugte Körperhaltung gewesen. Die Polizei nimmt unter Tel. 07141 18-9 oder per E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.

