POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter beschädigt PKW - 8.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die ein noch unbekannter Täter am Montag zwischen 03.00 Uhr und 11.45 Uhr in der Ernst-Barlach-Straße in Sindelfingen verübte. Die Besitzerin eines Smarts Forfour musste nach einem polizeilich aufgenommenen Unfall ihren unfallbeschädigten Wagen behelfsmäßig am Straßenrand der Ernst-Barlach-Straße abstellen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Smart einen Platten und die Stoßstange war beschädigt. Als sich die Frau am Montagvormittag wieder um ihr Fahrzeug kümmern wollte, musste sie feststellen, dass die Scheibe der Fahrertür und die Heckscheibe vermutlich mittels eines großen Steins eingeschlagen worden waren. Außerdem hatte der Täter den linken Seitenspiegel abgeknickt und beide Kennzeichenhalterungen samt Kennzeichen vom Fahrzeug abgerissen und in eine angrenzende Wisse geworfen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

