Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rucksack vollgestopft

Jena (ots)

Ein unbekannter Ladendieb entkam am Dienstagmittag einem Ladendetektiv. Der männliche Täter hatte zuvor alkoholische Getränke im Wert von knapp 50,- Euro in seinen mitgeführten Rucksack verstaut und den Discounter im Leutragraben ohne Bezahlvorgang verlassen. Trotz der Nacheile in Richtung Markt konnte der Täter nicht gestellt werden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 40 Jahre, normale Statur, trug ein grünes Basecap der Marke "Adidas", eine schwarze Weste mit einem schwarzen Unterhemd darunter, Jeans sowie grüne Schuhe. Überdies führte er einen grauen Rucksack mit sich. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 179123/2023, entgegen.

