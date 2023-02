PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gewaltsame Auseinandersetzung unter Brücke +++ Nachbarstür eingetreten und Polizei angegriffen +++ Mit Fahrradkette zugeschlagen +++ Festnahme nach Verfolgungsfahrt +++

Limburg (ots)

1. Gewaltsame Auseinandersetzung unter Brücke, Weilburg, Bahnhofstraße, Freitag, 03.02.2023, 15:40 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag wurde ein Jugendlicher in Weilburg von einer Gruppe anderer Jugendlicher unter einer Brücke angegriffen, sie nahmen ihm dazu Gegenstände weg. Ein 16-Jähriger soll gegen 15:40 Uhr unter einem Vorwand nach Weilburg gelockt worden sein. Dort sei er auf eine 15-Jährige und einen Unbekannten getroffen, die ihn zu einer Brücke an der Bahnhofstraße lotsten. Unter dieser Brücke hätten dann mehrere weitere Jugendliche/ Heranwachsende gewartet und den 16-Jährigen mit einem Messer und Pfefferspray bedroht. Ein Täter soll dem 16-Jährigen ins Gesicht geschlagen und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert haben. Die Gruppe soll ihm dann gewaltsam Geld und ein Mobiltelefon abgenommen haben. Das Telefon sei danach in die Lahn geworfen worden. Ein zufällig vorbeikommender Erwachsener habe dem 16-Jährigen geholfen und ihn aus der Situation fort und zu einem Bahnhof gebracht. Von dort aus wurde die Polizei verständigt. Während der Fahndung nach den Angreifern nahm die Polizei eine Gruppe von sieben Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes fest. Die drei weiblichen und vier männlichen Verdächtigen wurden mit zur Dienststelle genommen und dort erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Auskunft über die Beteiligten gegeben?

2. Nachbarstür eingetreten und Polizei angegriffen, Limburg, Im Finken, Sonntag, 05.02.2023, 20:45 Uhr

(wie) In Limburg hat ein Mann am Sonntagabend zuerst die Tür eines Nachbarn eingetreten und dort randaliert, bevor er dann eine Polizeistreife angriff. Der polizeibekannte 36-Jährige hatte sich zunächst Zugang zu der Wohnung eines 49-Jährigen verschafft und darin dessen Zimmertür eingetreten. Den Bewohner soll er dann rassistisch beleidigt, mit einem Schraubendreher bedroht und bedrängt haben. Zudem wurden weitere Gegenstände in der Wohnung beschädigt. Anschließend flüchtete der 36-Jährige in seine Wohnung. Beim Eintreffen der Polizei beschimpfte er die Beamten aus seinem Fenster und bewarf die Polizisten mit Geschirr, Messern und einem Schraubendreher. Zudem versuchte er einen Beamten mit kochendem Wasser zu übergießen. Mit mehreren Streifen konnte der Mann schließlich in seiner Wohnung überwältigt werden, hierbei kam es zu massiven Widerstandshandlungen. Zwei Beamte wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Der 36-Jährige beleidigte alle Beamten fortwährend und widersetzte sich allen Maßnahmen. Nach einer Blutentnahme wurde er aufgrund seiner psychischen Verfassung in einer Fachklinik untergebracht. Auch auf dem Weg dorthin kam es zu weiteren Beleidigungen und Widerstandshandlungen. Im Laufe der Nacht kam es noch zu zwei Polizeieinsätzen in der Klinik aufgrund des Verhaltens des 36-Jährigen, wobei alle Beteiligten beleidigt und bespuckt wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Zeugenaussagen unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

3. Mit Fahrradkette zugeschlagen,

Limburg, Schiede, Freitag, 03.02.2023, 21:20 Uhr

(wie) Am späten Freitagabend wurde ein Mann in Limburg mit einer Fahrradkette geschlagen und verletzt. Ein 19-Jährige hatte gegen 21:20 Uhr in einem Kiosk am Bahnhofsvorplatz eingekauft. Beim Verlassen des Kiosks wurde er von einem Unbekannten angesprochen und es kam zum Streit. Plötzlich habe der Unbekannte den 19-Jährigen mit einer Fahrradkette gegen den Kopf und den Oberkörper geschlagen. Beim Abwehren wurde der Angegriffene am Arm verletzt. Der Täter flüchtete in Richtung Diezer Straße, wobei der 19-Jährige erfolglos versuchte ihn zu verfolgen. Die Polizei wurde von unbeteiligten Zeugen informiert und traf später auf den Verletzten. Eine Fahndung nach dem Schläger blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

4. Festnahme nach Verfolgungsfahrt,

Löhnberg, Landesstraße 3044, Montag, 06.02.2023, 00:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag nahm die Polizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann nach einer Verfolgungsfahrt fest. Gegen 00:30 Uhr wurden die Weilburger Polizei über eine Verfolgungsfahrt der Kollegen aus Montabaur informiert. Ein 1er BMW hatte sich in Rheinland-Pfalz der Kontrolle einer Polizeistreife entzogen und war in Richtung Hessen geflüchtet. Zusammen mit den Kollegen aus Montabaur konnte das Fahrzeug zwischen Niedershausen und Obershausen gestoppt werden. Kurz davor hatte der 39-jährige Fahrer noch einen Gegenstand aus dem Fahrzeug geworfen, hierbei handelte es sich um ein Päckchen Betäubungsmittel. Da der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand und mit mehreren Haftbefehlen gesucht wurde, wurde er festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Den BMW ließ die Polizei abschleppen.

5. Betrunkener landet nach Unfall im Gleisbett, Elz, Wilhelmstraße, Samstag, 04.02.2023, 17:00 Uhr

(wie) Am Samstagvormittag ist in Elz ein betrunkener Mann mit seinem Pkw nach einem Unfall im Gleisbett der Bahn gelandet. Der 71-Jährige war mit einem Mercedes aus Richtung der Valentinstraße gekommen und dann über ein Privatgrundstück in Richtung der Bahngleise gefahren. Er durchbrach einen Zaun und fuhr in das Gleisbett, wo der Wagen stecken blieb. Aus dem verunfallten Pkw konnte er sich nicht selbst befreien, wurde aber von Ersthelfern aus dem Mercedes geholt. Versuche das Fahrzeug von den Gleisen zu entfernen schlugen fehl. Die Bundespolizei veranlasste eine Streckensperrung und fuhr zur Unfallstelle. Dort übergaben sie den Sachverhalt und den Fahrer an die Polizei Limburg. Der 71-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und stand unter Alkoholeinfluss. Er verweigerte einen Atemalkoholtest und wurde festgenommen. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und von einer Ärztin durchgeführt. Den Mercedes musste ein Abschleppdienst aus dem Gleisbett bergen. Anschließend konnte die Bahnstrecke wieder freigegeben werden. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt.

6. Zwei E-Bikes entwendet,

Limburg a. d. Lahn, Ferdinand-Dirichs-Straße, Samstag, 04.02.2023, 13:45 Uhr

(ste)Am Samstag wurden in Limburg zwei hochwertige E-Bikes gestohlen. Die Polizei wurde gegen 13:45 Uhr in die Ferdinand-Dirichs-Straße gerufen, da ein 60-Jähriger den Diebstahl seiner Fahrräder bemerkt hatte. Unbekannte Täter verschafften sich offenbar Zutritt zu der Garage und entwendeten zwei E-Bikes im Wert von circa 9.000 Euro. Bisher sind keine Täterhinweise bekannt. Hinweise werden bei der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

7. Brandmelder ohne Grund aktiviert Weilburg, Johann-Ernst-Straße, Samstag, 04.02.2023, 02:10 Uhr

(ste)Unbekannte lösten in der Nacht von Freitag auf Samstag fälschlicherweise einen Brandmeldealarm in einer Schule in Weilburg aus. Wie Polizei und Feuerwehr vor Ort feststellten, handelte es sich um einen Fehlalarm. Unbekannte Täter hatten gegen 02:10 Uhr das Glas eines Druckknopfmelders in einer Schule in der Johann-Ernst-Straße eingeschlagen und den Melder dann betätigt. Ein Zeuge berichtete, er habe eine unbekannte Person flüchten sehen, konnte diese allerdings nicht weiter beschreiben. Zudem sei es in den vergangenen Wochen schon öfters zu solchen Vorfällen gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Missbrauchs von Notrufen und sucht Zeugen. Hinweise werden bei der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegengenommen.

8. Unfallflucht mit hohem Sachschaden,

Limburg-Dietkirchen, Am Sportplatz, Samstag, 04.02.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 05.01.2023, 19:00 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Wochenende ein geparktes Fahrzeug erheblich beschädigt, der oder die Verantwortliche floh von der Unfallstelle. Ein 20-Jähriger hatte einen schwarzen Audi A 6 Kombi auf einem Parkplatz am Sportplatz Dietkirchen abgestellt. Als er diesen am Sonntagabend wieder benutzte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter oder eine Unbekannte die komplette rechte Fahrzeugseite beim Ein- oder Ausparken beschädigt hatte. Der Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt. Die Limburger Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet den Verursacher oder die Verursacherin, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 melden. Auch weitere Zeugenhinweise werden gerne entgegengenommen.

9. Unfallflucht in Elz,

Elz, Hadamarer Straße, Donnerstag, 02.02.2023, 18:40 Uhr bis 19:30 Uhr

(wie) In Elz wurde am Wochenende ein geparktes Fahrzeug von einem Unbekannten beschädigt, der oder die Verantwortliche floh von der Unfallstelle. Ein 54-Jähriger hatte einen schwarzen VW Passat auf einem Parkplatz in der Hadamarer Straße abgestellt. Als er kurz darauf wieder zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter oder eine Unbekannte das Fahrzeugheck beim Ein- oder Ausparken beschädigt hatte. Der Sachschaden wird auf 3.000 EUR geschätzt. Die Limburger Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet den Verursacher oder die Verursacherin, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 melden. Auch weitere Zeugenhinweise werden gerne entgegengenommen.

10. Infostand Schockanrufe,

Limburg, Schiede, Dienstag, 07.02.2023, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(wie) In Limburg wird die Polizei am Dienstagvormittag die Bürgerinnen und Bürger mit einem Infostand über die Betrugsmasche der Schockanrufe informieren. Beamtinnen werden am Landgericht Limburg an der Schiede von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr für Informationsgespräche zu Verfügung stehen. Hintergrund ist unter anderem ein Vorfall Ende Januar. Hier erhielt ein älterer Mann einen Schockanruf von einem angeblichen Staatsanwalt. Die Tochter habe angeblich einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Person getötet worden sei und die Tochter nur gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 30.000 EUR freigelassen werden könne. Im Zuge dessen übergab der Geschädigte im Bereich des Gerichtes Goldbarren im Wert von mehreren Tausend Euro an eine angebliche Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft. Die Betrügerin verschwand spurlos mit der Beute.

11. Hohe Geschwindigkeitsüberschreitungen bei Nachtmessung, Limburg, Bundesstraße 49, Freitag, 03.02.2023, 21:05 Uhr bis Sonntag, 04.02.2023, 00:55 Uhr

(wie) Bei einer nächtlichen Geschwindigkeitsmessung an der B 49 bei Limburg wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder viele Raser erwischt. Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes hatten ihr Messgerät an der Ahlbacher Spange an der B 49 in Fahrtrichtung Limburg aufgestellt. Während der knapp vier Stunden Messzeit erfasste das Messgerät 978 Fahrzeuge, von denen 93 zu schnell unterwegs waren. 49 davon waren so schnell, dass es zu einem Bußgeldverfahren mit Punkteeintrag beim KBA in Flensburg kommen wird. Vier Pkw überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h so sehr, dass die Fahrer nun mit einem Fahrverbot rechen müssen.

12. Fahrzeugbrände auf der Autobahn,

A3 bei Idstein A3 zwischen Limburg Süd und Bad Camberg Freitag, 03.02.2023, 19:00 Uhr Samstag, 04.02.2023, 06:30 Uhr

(he) Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Wiesbaden zu zwei Fahrzeugbränden, bei denen ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand, glücklicherweise jedoch niemand verletzt wurde. Am Freitagabend bemerkte ein BMW-Fahrer auf der A3 in Höhe Idstein Rauch im Bereich der Motorhaube und stoppte daraufhin seien Pkw auf dem Standstreifen. Bei einer Nachschau schlugen ihm schon Flammen aus dem Motorraum entgegen, sodass unmittelbar Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei verständigt wurden. Am Samstagmorgen, gegen 06:30 Uhr befuhr ein Klein-Lkw dann die A3 in Richtung Köln, als der Fahrer zwischen den Anschlussstellen Limburg-Süd und Bad Camberg ein Feuer im hinteren Bereich der Ladefläche entdeckte. Auch diesem Fahrzeugführer gelang es sein Fahrzeug rechtzeitig zu stoppen, sich in Sicherheit zu bringen und einen Notruf abzusetzen. Währenddessen griff das Feuer auf die Ladung über. In beiden Fällen kam es während den Lösch-, bzw. Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen. Zeitweise mussten mehrere Fahrstreifen gesperrt werden. Teilweise wurde auch die Fahrbahn durch die Hitze der Brände beschädigt.

