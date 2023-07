LPI-J: E-Bike von Bahnhof gestohlen

Jena (ots) - Ein unbekannter Ladendieb entkam am Dienstagmittag einem Ladendetektiv. Der männliche Täter hatte zuvor alkoholische Getränke im Wert von knapp 50,- Euro in seinen mitgeführten Rucksack verstaut und den Discounter im Leutragraben ohne Bezahlvorgang verlassen. Trotz der Nacheile in Richtung Markt konnte der Täter nicht gestellt werden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 40 Jahre, normale Statur, trug ein grünes Basecap der Marke "Adidas", eine ...

mehr