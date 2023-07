Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Rauchen am falschen Ort endet in vorläufiger Festnahme

Saarbrücken (ots)

Am frühen Montagabend überprüften Beamte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken einen Mann, der am Hauptbahnhof Saarbrücken außerhalb des ausgewiesenen Bereichs rauchte. Hierbei wurden augenscheinliche Manipulationen am Kennzeichen des durch den 41-Jährigen mitgeführten E-Scooters festgestellt. Eine Fahndungsabfrage bestätigte den Verdacht: der E-Scooter war durch die rheinland-pfälzische Polizei zur Eigentumssicherung ausgeschrieben, da er dem rechtmäßigen Besitzer aus einem Kellerraum entwendet worden war. Im Rahmen der weiteren Bearbeitung wurden im Rucksack des Mannes Betäubungsmittel(BTM)in nicht geringer Menge festgestellt. Weiterhin kam Bargeld in Höhe von 665 EUR zum Vorschein, dessen Stückelung den Verdacht des Handels mit BTM begründete. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und an Kräfte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt übergeben. Von dort erfolgt die weitere Sachbearbeitung.

