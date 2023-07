Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Streit um Pfandflaschen endet in Körperverletzung

Homburg/Saar (ots)

Am gestrigen Nachmittag beobachteten Beamte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken im Rahmen einer Überwachung des Hauptbahnhofs Homburg einen 58-jährigen Mann, der mit einer Tragetasche auf eine Jugendliche einschlug. Die 16-Jährige klagte über Schmerzen an ihrer Hand, die sichtlich gerötet war. Wie die Ermittlungen ergaben, sah der Beschuldigte in der Geschädigten eine Konkurrenz hinsichtlich eventueller Pfandflaschen-Erträge. Bei der Durchsuchung der Tragetasche kam unter anderem eine Glasflasche zum Vorschein, so dass den Mann nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erwartet.

