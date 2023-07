LPI-NDH: Klingelstreich mit Folgen

Nordhausen (ots) - Eine 15-jährige Jugendliche wurde am Mittwochabend in Nordhausen Opfer eines Handydiebstahls. Sie war mit ihrer Mutter gegen 21.50 Uhr zu Fuß in Richtung Rathaus unterwegs, als beide von einem Radfahrer angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurden. Hierbei versuchte der Mann die Jugendliche mehrfach zu umarmen und bedrängte sie. Als er von ihr abließ und davongefahren war, bemerkte die Jugendliche das Fehlen ihres Handys, das sie in der ...

