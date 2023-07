Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handy gestohlen

Nordhausen (ots)

Eine 15-jährige Jugendliche wurde am Mittwochabend in Nordhausen Opfer eines Handydiebstahls. Sie war mit ihrer Mutter gegen 21.50 Uhr zu Fuß in Richtung Rathaus unterwegs, als beide von einem Radfahrer angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurden. Hierbei versuchte der Mann die Jugendliche mehrfach zu umarmen und bedrängte sie. Als er von ihr abließ und davongefahren war, bemerkte die Jugendliche das Fehlen ihres Handys, das sie in der Gesäßtasche aufbewahrt hatte. Bei dem gestohlenen Gerät handelt es sich um ein Samsung A71, silberfarben. Trotz Ortung konnte das Handy nicht aufgefunden werden. Hierzu laufen die Ermittlungen. Zur Personenbeschreibung des Täters ist derzeit bekannt, dass er männlich und dunkelhäutig war. Wer das Geschehen beobachtet hat und Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, Aktenzeichen 0187552, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell