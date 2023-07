LPI-NDH: Handy aus Auto gestohlen

Nordhausen (ots) - Zwischen Sonntag, 16. und Dienstag, 18. Juli brachen Unbekannte in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Hufelandstraße ein. Hieraus erbeuteten sie ein E-Bike der Marke Cube, Fully Bike in olivgrün, grau. Das Rad war im Keller noch einmal extra gesichert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5900 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

