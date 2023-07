LPI-NDH: Verbotene Fahrstunden

Nordhausen (ots) - Am Dienstag, gegen 16.10 Uhr, klauten Unbekannte aus einem geparkten Auto ein Handy. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Bochumer Straße. Da die Fensterscheiben der Fahrertür und der Beifahrertür offensichtlich nicht geschlossen waren, hatten der oder die Täter leichtes Spiel. Die Polizisten sicherten am Auto Spuren, die nun ausgewertet werden müssen. Die Polizei weist daraufhin, dass beim Abstellen eines Fahrzeuges ...

mehr