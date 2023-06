Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 11.06.2023

Delmenhorst (ots)

Dünsen: Brand einer Gartenhütte

Am Sonntagmorgen, den 11.06.2023, gegen 04:45 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Dünsen im Ahornring eine Gartenhütte in Brand. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Harpstedt und Groß Ippener konnte ein Übergreifen des Feuers auf das nahegelegene Wohnhaus verhindert werden und der Brand gelöscht werden. Da sich in der 4x4 m großen Gartenhütte hochwertige Elektrogeräte befunden haben, wir der Schaden auf ca. 50.000,- EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ahlhorn: Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 11.06.2023, um 04:15 Uhr, fällt einer Polizeistreife in Ahlhorn auf der Vechtaer Straße ein 23jähriger E-Scooter-Fahrer auf, dessen E-Scooter keinen Versicherungsschutz hatte. Bei dem aus Ahlhorn kommenden Fahrer wurde zudem ein Atemalkoholwert von 1,05 Promille und eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Es folgte eine Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Huntlosen: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Am Samstag, den 10.06.2023, um 21:50 Uhr, ist es in Huntlosen auf der Hatter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 18jähriger Mercedesfahrer aus Wildeshausen befuhr die Hatter Straße von Huntlosen in Richtung Sandhatten als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier stieß er mit einem Audi zusammen. Der 70jährige Fahrer und dessen 68jährige Ehefrau, die beide aus der Gemeinde Großenkneten stammen, wurden durch den Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 80.000,- EUR geschätzt.

