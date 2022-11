Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Firmeneinbruch gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Freitag, 28. Oktober, 17 Uhr, und Dienstag, 1. November, 8 Uhr, in ein Firmengebäude an der Straße Am Ortsgüterbahnhof ein.

Die Täter zerstörten ein Glaselement der Haupteingangstür und gelangten so ins Innere, wo sie mehrere Räume nach Diebesgut durchsuchten.

Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Ob ein Zusammenhang zwischen dieser Tat und einem Einbruch auf ein benachbartes Firmengelände besteht, ist momentan Bestandteil polizeilicher Ermittlungen.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell