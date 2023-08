Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Graffiti-Sprayer besprühen Böschungsmauer und Wetterunterstand: Bundespolizei nimmt fünf Sprayer fest

Berlin (ots)

Dienstagfrüh stellten Einsatzkräfte am Bahnhof Luckenwalde und zwischen Gesundbrunnen und Schönhauser Allee, Sachbeschädigungen durch Graffiti fest.

Gegen 4 Uhr morgens informierte die Deutschen Bahn AG über eine angelehnte Leiter auf einem Bahngelände. Auf einer Fläche von ca. 25 Quadratmetern besprühten fünf Männer die Böschungsmauer in der Nähe der Kopenhagener Straße.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierten alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei Fahrzeuge mit je zwei und drei Personen. Bei den fünf Männern im Alter zwischen 23 und 39 Jahren erkannten die Einsatzkräfte Farbanhaftungen an der Kleidung. Die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten diverse im Fahrzeuginneren aufgefundene Sprühutensilien.

Alle fünf Männer sind bereits wegen Sachbeschädigung polizeilich in Erscheinung getreten. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen die fünf bereits polizeilich in Erscheinung getretenen deutschen Staatsangehörigen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die fünf Männer auf freien Fuß.

In einem weiteren Fall entdeckten Einsatzkräfte gegen 9 Uhr an einem Wetterunterstand auf dem Bahnhof Luckenwalde eine Farbbesprühung auf einer Fläche von ca. 6 Quadratmeter. Unbekannte Täter besprühten in goldener Farbe unter anderem verfassungsfeindliche Symbole. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein Tatverdächtiger nicht ausfindig gemacht werden.

Aufgrund des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie wegen Sachbeschädigung leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein.

