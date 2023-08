Polizei Köln

POL-K: 230811-1-K Mehrere Krankentransporter und Gebäudefassade nach Brandstiftung beschädigt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Brand von sieben Krankentransportern am Donnerstagabend (10. August) in Köln-Lövenich sucht die Polizei Köln dringend nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere auf der Dieselstraße geparkte Fahrzeuge kurz vor Mitternacht angezündet worden sein. Das Feuer griff anschließend auf ein nahestehendes Wohn- und Geschäftsgebäude sowie auf weitere Fahrzeuge über. Die Ermittler werden im Laufe des Tages nach auswertbaren Spuren an den Fahrzeugen und im näheren Umfeld des Brandortes suchen. Das Kriminalkommissariat 15 bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell