Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Brennender Motorroller am Mühlbach

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg wurde vergangene Nacht zu einem brennenden Motorroller in die Wilhelm-Bauer-Straße alarmiert.

Eine Anwohnerin bemerkte gegen 03.15 Uhr das Schadenfeuer an einem auf der Fußgängerbrücke in den Zwingerpark liegenden Zweirad und informierte über den europaweiten Notruf 112 die Hilfskräfte. Die Feuerwehr löschte das brennende Wrack ab, der Straßenbelag nahm durch den Brand erheblichen Schaden und muss instandgesetzt werden. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zum Sachverhalt. Am Fahrzeug und Straßenbelag entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften eine knappe Stunde vor Ort.

