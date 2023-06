Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Schreckmoment auf der Urlaubsreise

Offenburg (ots)

Technische Hilfe für einen vierjährigen Jungen im Nachtzug nach Zürich erforderte am frühen Freitagmorgen ein größeres Aufkommen von Rettungspersonal am Offenburger Bahnhof.

Die Feuerwehr Offenburg war kurz nach 07:00 Uhr alarmiert worden, nachdem das rechte Bein des Steppkes sich zuvor zwischen Bettkasten und Kabinenwand verklemmt hatte. Die schwedische Familie, eine Mutter und ihre zwei Kinder, vier und sechs Jahre, die sich auf der Urlaubsreise in die Schweiz befanden, hatten das Zugpersonal informiert, nachdem eigene Befreiungsversuche misslungen waren. Kurz nach dem planmäßigen Halt des Night-Jet am Gleis 1 standen die Einsatzkräfte des Rüstzuges sowie ein Rettungsdienst-Team parat und konnten das Kind bereits nach kurzer Zeit mit einem Hebeeisen aus seiner Zwangslage befreien. Der Kleine war zwar mächtig erschrocken, blieb aber ansonsten unverletzt. Er verkniff sich sogar heldenhaft seine Tränen. Diese Tapferkeit würdigte die Feuerwehr mit einen Stoff-Grisu, der den kleinen Schweden noch lange an diesen aufregenden Morgen im Zug erinnern wird.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften eine knappe halbe Stunde vor Ort.

