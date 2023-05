Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Einsatzlagen durch Stromausfall

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg hatte nach einem flächigen Stromausfall am Samstagmorgen mehrere Einsätze zu dieser Störung abzuarbeiten. Um 09.30 Uhr mussten erste Kräfte eine ältere Dame aus einer blockierten Aufzugskabine befreien. Der Aufzug war aufgrund des Stromausfalls im Erdgeschoss steckengeblieben und schloss die Dame in der Kabine ein. Die Feuerwehr konnte die Türe jedoch schnell öffnen und die Frau befreien. Ein Team des Rettungsdienstes betreute die Eingeschlossene, die unverletzt, jedoch ziemlich geschockt blieb. Direkt im Anschluss an diese technische Notöffnung meldete ein Supermarkt in der Marlener Straße die Blockade mehrerer Aufzüge, sodass die Feuerwehr auch diese Einsatzstelle anfuhr und die Kabinen kontrollierte. Glücklicherweise waren keine Personen eingeschlossen. Nach Abschluss der ersten Notfallphase wurde die Feuerwache mit Einsatzkräften weiterhin besetzt, um ein schnelles Eingreifen zu gewährleisten und als Notfalltreffpunkt für die betroffenen Offenburger Bürger*innen zu fungieren.

Daneben musste die Feuerwehr Offenburg am gestrigen Samstag zu zwei weiteren Einsätzen ausrücken. Gegen 11.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zweier PKW`s auf der Freiburger Straße. Alle Insassen konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen und wurden unmittelbar durch Rettungsdienst und Feuerwehr erstversorgt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Gegen 21.30 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr Offenburg zu einer Rauchentwicklung in die Königswaldstraße, zur dortigen Kleingartenanlage, alarmiert. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle. Ein weiteres Tätigwerden der Einsatzkräfte war jedoch nicht von Nöten.

An diesem ereignisreichen Samstag waren 30 ehren- und hauptamtliche Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen bei den Einsatzstellen tätig.

