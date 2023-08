Polizei Köln

POL-K: 230814-2-K Alkoholisiert gegen Mauer gefahren - Fahrer schwerverletzt

Köln (ots)

Der mutmaßlich alkoholisierte Fahrer (32) eines Ford Fiesta hat in der Nacht auf Samstag (12. August) bei einem Verkehrsunfall auf der Prämonstratenserstraße in Köln-Dünnwald schwere Verletzungen erlitten. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein sicher und ordneten eine Blutprobe an.

Nach ersten Erkenntnissen war der 32-Jährige mit knapp 1,9 Promille in der Atemluft, mit überhöhter Geschwindigkeit sowie ohne Gurtsicherung um circa 4.15 Uhr frontal gegen die Steinmauer einer Grundstücksbegrenzung in Höhe der Straße "Am Klosterhof" gefahren. Ein vorbeifahrender Zeuge hatte den verletzten Mann beim Aussteigen aus dem Autowrack beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/kk)

