Polizei Köln

POL-K: 230814-1-K Frau (46) nach Auseinandersetzung in Köln-Sürth lebensgefährlich verletzt - 52-Jähriger festgenommen

Köln (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt:

Polizisten haben nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Sürth am frühen Montagmorgen (14. August), bei der eine 46-Jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitt, den tatverdächtigen Lebensgefährten (52) in Bocklemünd in seinem PKW festgenommen. Der 52-Jährige war zunächst mit seinem Wagen vom Tatort geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen Anwohner gegen 4.45 Uhr den Notruf gewählt haben, nachdem sie einen Streit und Hilferufe einer Frau auf der Straße "Unter Buschweg" wahrgenommen hatten. Rettungskräfte brachten die ansprechbare Frau mit Stichverletzungen im Oberkörper in ein Krankenhaus, wo sie unmittelbar nach ihrer Einlieferung operiert wurde. Das Kommissariat 11 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und eine Mordkommission eingerichtet. (sw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell