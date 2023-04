Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Leichtverletzte Radfahrerin nach Vorfahrtsmissachtung

Karlsruhe (ots)

Leicht verletzt wurde eine 21-jährige Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Pkw am Freitagnachmittag in der Karlsruher Oststadt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die 21-Jährige gegen 17:45 Uhr auf der Straße Am Fasanengarten in Richtung Osten. An der Einmündung der Emil-Gött-Straße missachtete die Radlerin offenbar die Vorfahrt eines von rechts aus der Emil-Gött-Straße heranfahrenden 49-jährigen Pkw-Lenkers, wobei es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam. Die 21-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

