Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Raub einer Geldbörse - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am gestrigen Sonntagvormittag wurde ein 53-Jähriger Opfer eines Raubes in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Gegen 10:30 Uhr war der Mann dort zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von einem unbekannten Täter von hinten umklammert wurde. Im Rahmen der daraus folgenden körperlichen Auseinandersetzung wurde der 53-Jährige leicht verletzt. Dem bislang unbekannten Täter gelang es dessen Geldbörse zu entwenden und auf eine öffentliche Toilette auf dem Parmaplatz zu flüchten. Dort entnahm er mehrere hundert Euro Bargeld sowie den Führerschein seines Opfers, hinterließ die Geldbörse und floh in unbekannte Richtung.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die weitere Hinweise zum Täter geben können. Dieser wurde wie folgt beschrieben:

männlich / 35 - 40 Jahre / ca. 175cm groß / schlank / kurze blonde und zur Seite gegelte Haare / kein Bart / helle beige Jacke / beige Hose

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

