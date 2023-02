Polizei Essen

POL-E: Oberhausen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Essen: 28-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Essen (ots)

46047 OB.-Dümpten: Am Samstagabend (4. Februar) gegen 23:35 Uhr kam es in einer Eventlocation an der Straße 'Im Lipperfeld' zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein 28-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Bochumer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte jedoch im Rahmen der Ermittlungen identifiziert werden. Dabei handelt es sich um einen 29-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit.

Die Polizei Essen hat im Rahmen der Ermittlungen eine Mordkommission errichtet. Die Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg beantragte einen Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht.

Zeugen, die Hinweise auf die Tathandlung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

