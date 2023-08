Polizei Köln

POL-K: 230815-4-K Nach Sturz in Meschenich - E-Scooter Fahrer verstirbt im Krankenhaus

Köln (ots)

Nach dem Sturz mit einem E-Scooter am Freitagmorgen (11. August) in Köln- Meschenich ist ein 44 Jahre alter Mann am Sonntagabend (13. August) seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 44-Jährige war nach dem Unfall mit Kopf- und Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Aktuellen Ermittlungen zufolge war der Kölner gegen 9.30 Uhr auf der Brühler Landstraße unterwegs, als er auf Höhe eines Supermarktes von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln wollte. Nach Zeugenaussagen war er dabei mit den Vorderrädern des E-Scooters an einer Bordsteinkante hängen geblieben und gestürzt.

Nachdem sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum des Fahrers ergeben hatten, ließen Polizisten eine Blutprobe bei dem 44-Jährigen entnehmen. Das Ergebnis des toxikologischen Gutachtens steht noch aus.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge war der Verstorbene auf einem mutmaßlich gestohlenen E-Scooter unterwegs. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern derzeit noch an. (al/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell