POL-UL: (UL) Laichingen - Mann zieht blank

Am Donnerstag spielte ein 48-Jähriger auf einem Parkplatz an sich herum.

Kurz nach 13 Uhr befand sich der 48-Jährige auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Geislinger Straße. Dort saß er mit geöffneter Hose auf seinem Mofa und spielte an seinem Geschlechtsteil herum. Eine Zeugin sprach ihn daraufhin an. Dem Mann schien das egal zu sein. Die Frau informierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war dieser bereits verschwunden. Über das Kennzeichen seines Mofa konnte der polizeibekannte 48-Jährige schnell ermittelt werden. Die Ermittlungen der Laichinger Polizei dauern an.

