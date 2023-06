Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Gartenlauben aufgebrochen

Ohne Beute blieb ein Einbrecher am Mittwoch oder Donnerstag in Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Zwischen 20 Uhr und 8 Uhr war ein Einbrecher in den Schrebergartenanlagen Beim Braunland zu Gange. Die befinden sich am Rand von Ochsenhausen in Richtung Goppertshofen. Der Unbekannte brach auf den drei Gartengrundstücken insgesamt fünf Gartenhäuser auf. Laut Angaben der Polizei hatte der Einbrecher die Schlösser abgerissen und sämtliche Schränke in den Hütten durchsucht. Offenbar hatte der Täter nichts gefunden, was für ihn von Belang war. Der Polizeiposten Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Auch in Schrebergärten kann man sich vor Einbruch und Diebstahl schützen, darauf weist die Polizei hin. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

