Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Kind bei Unfall verletzt

Nach einem Unfall am Donnerstag in Heidenheim kam eine 8-Jährige ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll die Achtjährige mit ihrem Fahrrad in der Ludwig-Pfau-Straße in Richtung Heinrich-Heine Straße gefahren sein. Dabei fuhr sie wohl in der Einbahnstraße in entgegengesetzte Richtung. Der 21-jährige BMW-Fahrer fuhr in der Heinrich-Heine Straße in Richtung Römerstraße und hatte Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich stießen die Beiden zusammen. Die Achtjährige wurde auf die Motorhaube geworfen und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Dort musste sie zur Überwachung die Nacht über bleiben. Die Verkehrspolizei Heidenheim (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

